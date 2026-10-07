Own American Express By Oct. 9 to Qualify for Its Nov. 10 Dividend. Here's How Many Shares of the Warren Buffett Stock You'd Need for $1,000 in Yearly Dividends

American Express (NYSE: AXP) has been a staple of Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) portfolio for decades -- with Warren Buffett essentially completing purchases of the stock by 1995. Buffett's hand-picked successor -- Greg Abel -- expects American Express to remain a long-term compounder and a core Berkshire holding because it's a business Berkshire understands well and trusts its management team.

American Express also features a growing dividend. It doesn't raise it every year, but even during the 2008 financial crisis, when many banks and financial services companies were slashing their payouts, American Express held its quarterly dividend steady at $0.18 per share.

American Express has substantially increased its dividend since then. The next payment of $0.95 per share is payable on Nov. 10 to shareholders on record as of Oct. 9.

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