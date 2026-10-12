Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
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12.10.2026 12:15:00
Own Clorox by Oct. 28 to Qualify for Its Next Dividend (Yielding 6%). Here's How Many Shares You'd Need for $5,000 in Yearly Dividends.
Investors need to know certain key dates concerning dividends. These are the declaration date (the board of directors announces and approves the payout), ex-dividend date (the stock trades without the dividend), record date (the deadline by which shareholders must own the stock to receive the dividend), and payment date (the dividend gets paid to shareholders).
Clorox's (NYSE: CLX) upcoming dividend has a record date of Oct. 28. You'll need to purchase the shares and have the transaction settled to receive the $1.25 quarterly dividend the company will pay per share on Nov. 13.
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Analysen zu Clorox
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