Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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15.09.2026 04:45:00
Own Coca-Cola by Sept. 15 to Qualify for the Oct. 1 Dividend. Is the Real Prize Holding Enough Shares for $1,000 in Yearly Passive Income?
There are plenty of ways to generate passive income. You could open a high-yield savings account, or buy certificates of deposit, Treasury Bills, bonds, and more. Owning dividend stocks like Coca-Cola (NYSE: KO) can be particularly appealing to long-term investors because of the combination of quarterly dividends and the upside potential of Coke's share price.
Coke's stock price is up 59% over the last five years. But factor in the reinvestment of dividends, and the total return is 82%. Coke offers a middle ground between pure-play passive income vehicles and stocks that don't pay dividends -- giving investors two levers to pull to unlock potential gains.
Coca-Cola will pay a $0.53 per share quarterly dividend on Oct. 1 to shareholders on record as of Sept. 15. The payment marks Coke's third $0.53 cash payment since raising its dividend for the 64th consecutive year. Based on the current annualized payout of $2.12 per share, you'd need 472 shares -- worth $42,174 at the time of this writing -- to generate $1,000 in yearly dividend income.
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|29.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|77,22
|1,13%
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