Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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15.09.2026 04:45:00

Own Coca-Cola by Sept. 15 to Qualify for the Oct. 1 Dividend. Is the Real Prize Holding Enough Shares for $1,000 in Yearly Passive Income?

There are plenty of ways to generate passive income. You could open a high-yield savings account, or buy certificates of deposit, Treasury Bills, bonds, and more. Owning dividend stocks like Coca-Cola (NYSE: KO) can be particularly appealing to long-term investors because of the combination of quarterly dividends and the upside potential of Coke's share price.

Coke's stock price is up 59% over the last five years. But factor in the reinvestment of dividends, and the total return is 82%. Coke offers a middle ground between pure-play passive income vehicles and stocks that don't pay dividends -- giving investors two levers to pull to unlock potential gains.

Coca-Cola will pay a $0.53 per share quarterly dividend on Oct. 1 to shareholders on record as of Sept. 15. The payment marks Coke's third $0.53 cash payment since raising its dividend for the 64th consecutive year. Based on the current annualized payout of $2.12 per share, you'd need 472 shares -- worth $42,174 at the time of this writing -- to generate $1,000 in yearly dividend income.

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