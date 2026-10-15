NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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15.10.2026 14:45:00
Own Colgate-Palmolive By Oct. 20 to Qualify for Its Nov. 13 Dividend. Here's How Many Shares You'd Need for $1,000 in Yearly Dividends.
Colgate-Palmolive (NYSE: CL) has paid a quarterly dividend since 1895. Moreover, this consumer staples stock has 63 years of consecutive annual dividend increases under its belt. This growth streak makes it a Dividend King, or a stock with over 50 consecutive years of dividend growth.
With this long track record of payouts, investors pay attention when this consumer staples stock declares a dividend. On Sept. 17, Colgate-Palmolive declared its next quarterly dividend, payable Nov. 13, to shareholders of record as of Oct. 20, giving investors until Oct. 19 to purchase a position to qualify for the payout.
With this in mind, let's see how many Colgate-Palmolive shares you'd need to buy to generate $1,000 in yearly dividends.
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Aktien in diesem Artikel
|Colgate-Palmolive Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|49 820,00
|-0,12%
|Colgate-Palmolive Co.
|83,22
|0,87%
|NOV Inc Registered Shs
|16,80
|1,20%
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