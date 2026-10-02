Own Comcast by Oct. 7 to Qualify for Its Next Dividend (Yielding Over 6%). Here's How Many Shares You'd Need for $5,352.60 in Yearly Dividends.

Longtime shareholders of Comcast (NASDAQ: CMCSA) haven't had much of a reason to celebrate over the last five years. The stock price of the cable, communications, and entertainment giant has fallen 58% during that time.

Of course, that's a little bit misleading. Five years ago was the peak of the company's pandemic-era success, when its TV and streaming services like Peacock and NBC and its Xfinity home internet service were seeing record demand from stay-at-home consumers.

But it's not all bad news. Although Comcast shares trade at a 12-year low, its dividend yield is now at an all-time high of more than 6%!

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