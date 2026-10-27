Own Costco Stock by Oct. 30 to Qualify for Its Nov. 13 Dividend. Here's How Many Shares You'd Need for $1,000 in Yearly Dividends.

Any shareholder of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) will soon have a dividend payout to look forward to. On Nov. 13, it will pay $1.47 per share to shareholders of record at the close of business on Oct. 30.

Not known as a pure income stock, Costco's dividend only yields 0.5%, so it will take a lot of shares to build a steady revenue stream. We'll take a look at how many are needed to receive $250 every quarter, or $1,000 a year, in Costco dividends, as well as why the stock may be worth considering as an investment beyond its quarterly dividend payouts.

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