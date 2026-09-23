Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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23.09.2026 08:30:00
Own Realty Income By Sept. 30 to Qualify for Its Oct. 15 Dividend. Here's How Many Shares You'd Need for $1,251 in Yearly Dividends.
Realty Income Corp. (NYSE: O) is one of the best-known real estate investment trusts (REITs) around.
Like most REITs, it receives favorable tax treatment in exchange for paying out most of its operating income as dividends to its shareholders. That's why REITs have significant yields. Realty Income is currently yielding 5.2% on a trailing-12-month basis.
Realty Income's next monthly dividend payment arrives Oct. 15. But in order to get that payment, you'd need to own shares by the "ex-dividend date" of Sept. 30.
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