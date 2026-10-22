Own Starbucks by Nov. 13 to Qualify for Its Nov. 27 Dividend. Here's How Many Shares You'd Need for $500 in Yearly Dividends.

Earlier this month, Starbucks (NASDAQ: SBUX) raised its dividend for the 16th consecutive year, boosting the payout by a modest one cent per share per quarter. Investors who own the stock by Nov. 13 will receive the new $0.63 quarterly dividend on Nov. 27. Annualized, that's $2.52 per share -- good for a forward yield of 2.6%.

Investors would need to own 199 shares to receive at least $500 in yearly dividends. That's a whopping $19,406 investment, based on Starbucks's stock price of $97.52 per share at the time of this writing.

Here's why Starbucks' investment thesis has fundamentally changed in recent years, and why Starbucks has transformed from a high-octane growth stock into a rock-solid dividend stock to buy now.

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