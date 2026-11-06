NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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06.11.2026 13:22:00
Own Target Stock by Nov. 9 to Qualify for Its Dec. 1 Dividend. Here's How Many Shares of the Dividend King You'd Need for $2,000 in Yearly Dividends.
Time is running out to get your hands on Target's (NYSE: TGT) next distribution. The quarterly dividend of $1.16 per share isn't payable until Dec. 1, but you have to be a shareholder by the close of Nov. 9 to be on the receiving end of the discount retailer's latest payout.
Obviously, you should never buy a stock just for a dividend. It's a zero-sum game, as the stock should theoretically adjust $1.16 lower at the open on Nov. 10 when it goes ex-dividend. Never rush your due diligence. With that out of the way, let's get into how many shares you would actually need to lock in $2,000 in passive income.
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