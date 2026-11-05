Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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05.11.2026 11:25:00

Own This Many Shares of Coca-Cola, and the Dividends Could Cover Your Phone Bill

Unpleasant as it is, bills are a fact of life. Even the most diligent savers and debt eliminators still have regular obligations, including fuel, groceries, internet, and cellphone service.

Speaking of the phone bill, T-Mobile, one of the largest mobile phone carriers, says the average monthly cellphone bill is $141, or nearly $1,700 annually. That's not chump change, but it's not a lottery jackpot, either. Still, data indicate that phone bills are ticking higher, potentially prompting consumers to explore ways to offset those costs.

Consumers who want to put a dent in their monthly phone bills while positioning themselves for better long-term outcomes may want to consider dividend stocks, including Coca-Cola (NYSE: KO). Of course, how much of a phone bill the soft drink giant's dividend covers depends on investors' starting capital.

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BILL Holdings Inc Registered Shs 47,20 4,42% BILL Holdings Inc Registered Shs
Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 32 180,00 -0,43% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 85,91 0,40% Coca-Cola Co.
COVER Corporation Registered Shs 1 521,00 -3,86% COVER Corporation Registered Shs

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