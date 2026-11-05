Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.11.2026 11:25:00
Own This Many Shares of Coca-Cola, and the Dividends Could Cover Your Phone Bill
Unpleasant as it is, bills are a fact of life. Even the most diligent savers and debt eliminators still have regular obligations, including fuel, groceries, internet, and cellphone service.
Speaking of the phone bill, T-Mobile, one of the largest mobile phone carriers, says the average monthly cellphone bill is $141, or nearly $1,700 annually. That's not chump change, but it's not a lottery jackpot, either. Still, data indicate that phone bills are ticking higher, potentially prompting consumers to explore ways to offset those costs.
Consumers who want to put a dent in their monthly phone bills while positioning themselves for better long-term outcomes may want to consider dividend stocks, including Coca-Cola (NYSE: KO). Of course, how much of a phone bill the soft drink giant's dividend covers depends on investors' starting capital.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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04.11.26
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04.11.26
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
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03.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|47,20
|4,42%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 180,00
|-0,43%
|Coca-Cola Co.
|85,91
|0,40%
|COVER Corporation Registered Shs
|1 521,00
|-3,86%
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