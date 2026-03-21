PASSPORT Aktie
WKN: 566562 / ISIN: JP3781450006
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21.03.2026 09:00:47
Owners from Great Britain travelling to EU warned over pet passport ‘dodge’
Bypassing animal health certificate system by using cheaper pet passport issued abroad could backfire, experts sayBritish pet owners who want to take their furry friends elsewhere in Europe have been warned not to try to dodge expensive health certificates by using a pet passport issued abroad.Before Brexit, taking a cat, dog or ferret to the EU was relatively simple: the Pet Travel Scheme meant an animal needed a microchip, vaccination against rabies, a pet passport and, for dogs, there were also requirements concerning tapeworm treatment. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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