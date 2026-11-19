Oxbridge Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oxbridge Acquisition A ein EPS von -117,910 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,7 Millionen USD – eine Minderung von 57,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at