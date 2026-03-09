Oxbridge Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oxbridge Acquisition A stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,16 Prozent auf 1,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,2 Millionen USD gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,330 USD gegenüber -47,930 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Oxbridge Acquisition A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 34,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,18 Millionen USD im Vergleich zu 14,02 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at