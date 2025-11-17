Oxbridge Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Oxbridge Acquisition A stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -43,380 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 56,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at