Oxbridge Re präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oxbridge Re präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at