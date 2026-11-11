Oxbridge Re zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oxbridge Re präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,0 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at