Oxford Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oxford Bank hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oxford Bank einen Umsatz von 14,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at