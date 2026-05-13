Oxford Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oxford Bank hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at