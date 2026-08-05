Oxford Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oxford Bank lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,6 Millionen USD – ein Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oxford Bank 15,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at