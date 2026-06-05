Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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05.06.2026 06:00:16
Oxford BioMedica leaves door open to private equity takeover
UK-listed group has already rejected multiple unsolicited offers from EQT and says a deal would have to be the right fitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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