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12.06.2026 06:31:29
Oxford Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Oxford Industries hat am 10.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oxford Industries 1,70 USD je Aktie verdient.
Oxford Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 391,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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