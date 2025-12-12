Oxford Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oxford Industries hat sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 307,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at