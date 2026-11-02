Oxford Square Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oxford Square Capital gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 113,42 Prozent auf -1,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at