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03.08.2026 06:31:29
Oxford Square Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Oxford Square Capital hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 4,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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