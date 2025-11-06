Oxford Square Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oxford Square Capital hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 498,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oxford Square Capital einen Umsatz von -2,6 Millionen USD eingefahren.

