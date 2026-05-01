Oxford Square Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oxford Square Capital hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Oxford Square Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 990,0 Prozent auf -21,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei -2,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at