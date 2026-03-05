|
Oxford Square Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Oxford Square Capital hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oxford Square Capital 0,050 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 8,1 Millionen USD gegenüber -34,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,250 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahr verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,51 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 143,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Oxford Square Capital einen Umsatz von -53,55 Millionen USD eingefahren.
