OXIDE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OXIDE präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OXIDE ein EPS von 0,660 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OXIDE 2,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at