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16.04.2026 06:31:29
OXIDE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
OXIDE hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 19,52 JPY. Im Vorjahresquartal waren 23,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,68 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,67 Milliarden JPY umgesetzt.
OXIDE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 46,990 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -243,910 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,04 Milliarden JPY – ein Plus von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem OXIDE 8,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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