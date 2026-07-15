OXIDE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OXIDE hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,07 JPY, nach -24,480 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat OXIDE im vergangenen Quartal 2,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OXIDE 1,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at