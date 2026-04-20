Oxley Holdings Aktie
WKN DE: A1C8WQ / ISIN: SG2C40963655
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21.04.2026 00:38:48
Oxley boss behind billion-dollar lawsuit in Australia: Who is ‘shoebox king’ Ching Chiat Kwong?
The Singapore real estate boss is involved in a lawsuit linked to NewSat, an Australian satellite company that collapsed in 2015Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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