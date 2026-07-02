Oxus Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oxus Acquisition A äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 7,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oxus Acquisition A 6,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at