Oy Stockmann (A) legte Quartalsergebnis vor

Oy Stockmann (A) hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 90,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 273,6 Millionen EUR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,010 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 90,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 86,04 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 940,10 Millionen EUR umgesetzt.

