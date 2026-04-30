Oy Stockmann (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oy Stockmann (A) lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Oy Stockmann (A) mit einem Umsatz von insgesamt 193,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at