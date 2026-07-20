Oy Stockmann (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oy Stockmann (A) hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oy Stockmann (A) 0,080 EUR je Aktie verdient.

Oy Stockmann (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at