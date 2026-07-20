|
20.07.2026 06:31:29
Oy Stockmann (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oy Stockmann (A) hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oy Stockmann (A) 0,080 EUR je Aktie verdient.
Oy Stockmann (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!