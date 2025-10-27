Oy Stockmann (A): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oy Stockmann (A) lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,03 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 667,5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oy Stockmann (A) 222,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at