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30.04.2026 06:31:29
Oy Stockmann (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Oy Stockmann (B) ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oy Stockmann (B) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oy Stockmann (B) ein Ergebnis je Aktie von -0,130 EUR vermeldet.
Der Umsatz lag bei 193,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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