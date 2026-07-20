Oy Stockmann (B) präsentierte Quartalsergebnisse

Oy Stockmann (B) hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 259,4 Millionen EUR gegenüber 253,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at