Oy Stockmann (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oy Stockmann (B) hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oy Stockmann (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 200,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 667,5 Millionen EUR im Vergleich zu 222,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at