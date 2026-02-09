Oy Stockmann (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oy Stockmann (B) lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 90,50 Prozent auf 26,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 273,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 EUR. Im Vorjahr waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 90,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 86,04 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 940,10 Millionen EUR umgesetzt.

