18.02.2026 06:31:28
Oyak Yatirim Ortakligi AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Oyak Yatirim Ortakligi AS veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Oyak Yatirim Ortakligi AS -0,220 TRY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,4 Millionen TRY – ein Plus von 37,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oyak Yatirim Ortakligi AS 13,3 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,330 TRY beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,500 TRY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Oyak Yatirim Ortakligi AS mit einem Umsatz von insgesamt 61,08 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 53,85 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 13,43 Prozent gesteigert.
