Oyang legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oyang ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oyang die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 499,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent auf 105,23 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at