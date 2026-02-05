Oyang stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oyang hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 198,66 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -502,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 104,04 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oyang 105,81 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Oyang hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1131,09 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1342,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 400,70 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 417,36 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at