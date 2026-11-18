Oyang veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -81,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 156,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,41 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oyang einen Umsatz von 109,61 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at