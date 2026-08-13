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13.08.2026 06:31:29
OYO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OYO hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 9,40 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,10 Prozent auf 14,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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