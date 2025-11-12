OYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OYO lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 26,13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OYO noch ein Gewinn pro Aktie von 36,51 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat OYO 19,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,27 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at