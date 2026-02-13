OYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OYO hat am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 50,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat OYO im vergangenen Quartal 20,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OYO 20,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 189,21 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 170,39 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 76,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte OYO einen Umsatz von 74,09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at