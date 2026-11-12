OYO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OYO gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,13 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OYO einen Umsatz von 19,05 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at