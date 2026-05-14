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14.05.2026 06:31:29
OYO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
OYO hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 84,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 103,66 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat OYO mit einem Umsatz von insgesamt 20,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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