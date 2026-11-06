Oyster Enterprises II Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oyster Enterprises II Acquisition A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at